Berlin (AFP) Die Linke kommt am Freitag in Berlin zu einer Klausur von Parteivorstand und Bundestagsfraktion zusammen, um nach einer Lösung im internen Streit über die Migrationspolitik zu suchen. Die umstrittene Fraktionschefin Sahra Wagenknecht forderte im Vorfeld der Beratungen in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagsausgaben) ein Ende des seit langem schwelenden Streits.

