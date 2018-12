Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am kommenden Mittwoch mit den Regierungschefs der Länder zusammen, um über eine breite Palette an Themen zu beraten. Bei dem Gespräch im Bundeskanzleramt geht es unter anderem um die Asyl- und Flüchtlingspolitik, insbesondere um den Stand der Umsetzung der geplanten sogenannten Ankerzentren, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.