Buenos Aires (AFP) Nach ihrer verspäteten Ankunft in Buenos Aires ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in das Programm des G20-Gipfels eingestiegen. Merkel erschien bei dem Empfang der Gipfelteilnehmer am Freitagabend in dem berühmten Colón Theater in der argentinischen Hauptstadt. Beim Gruppenfoto stand Merkel neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit dem sie einige Worte wechselte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.