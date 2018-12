Nürnberg (dpa) - Start in den Advent: Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt ist eröffnet worden. Tausende Besucher trotzten dem Regen und lauschten am frühen Abend dem Prolog des Christkinds auf der Empore der Frauenkirche. Mehr als zwei Millionen Besucher aus aller Welt zieht der Nürnberger Christkindlesmarkt jedes Jahr an; er ist zusammen mit dem Dresdner Striezelmarkt einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland.

