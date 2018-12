Buenos Aires (AFP) US-Präsident Donald Trump hat sich vor einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping zuversichtlich gezeigt, dass den beiden eine Annäherung in dem erbitterten Handelskonflikt ihrer Länder gelingt. "Es gibt ein paar gute Zeichen", sagte Trump am Freitag am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires. "Wenn wir einen Deal schließen könnten, wäre das gut." Beide Seiten hätten Interesse daran.

