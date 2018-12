Kiew (AFP) Die Ukraine beschränkt von Freitag an die Einreise für Russen. Betroffen seien Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, teilte der Chef der Grenzbehörden nach einem live im Fernsehen übertragenen Treffen mit Staatspräsident Petro Poroschenko mit. Ausnahmen aus "humanitären" Gründen seien möglich, sagte Poroschenko. In den an Russland grenzenden Regionen der Ukraine sowie an den Küsten gilt seit Mittwoch ein 30-tägiges Kriegsrecht.

