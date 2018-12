Genf (AFP) Zwei von drei Kindern in der Zentralafrikanischen Republik sind nach UN-Angaben in Not und benötigen humanitäre Hilfe. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef erklärte am Freitag in Genf, rund 1,5 Millionen Kinder seien in dem Land von der Notlage betroffen. Die Zahl der hilfsbedürftigen Kinder habe sich seit 2016 um 300.000 erhöht. Jedes vierte Kind sei vertrieben worden oder auf der Flucht, führte die Kinderhilfsorganisation weiter aus und kritisierte, die internationale Gemeinschaft schenke der Not der Kinder zu wenig Aufmerksamkeit und leiste zu wenig Finanzhilfen.

