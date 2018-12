Nürnberg (AFP) Die Mittelstands-Union der CSU hat einen neuen Vorsitzenden: Bei der Landesversammlung in Nürnberg wählten die Delegierten am Samstag mit deutlicher Mehrheit den früheren bayerischen Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer zum Nachfolger für Hans Michelbach. Michelbach selbst war nach 18 Jahren an der Spitze der Mittelstands-Union nicht wieder angetreten.

