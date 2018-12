Ouagadougou (AFP) Bei einem Bombenanschlag in Burkina Faso sind fünf Menschen getötet worden, unter ihnen vier Polizisten. Wie Sicherheitskräfte am Samstag mitteilten, fuhr ein Polizeifahrzeug in Boungou im Osten des westafrikanischen Landes am Freitag auf einen selbstgebauten Sprengsatz. Auch ein Zivilist wurde demnach getötet. Die Polizisten eskortierten Arbeiter einer örtlichen Goldmine. Die Region verzeichnete in den vergangenen Monaten eine Zunahme dschihadistischer Attentate.

