Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush als Garanten des transatlantischen Verhältnisses gewürdigt. «Wir Deutschen haben in seiner Präsidentschaft die Kraft und Verlässlichkeit der deutsch-amerikanischen Freundschaft erlebt», schrieb Merkel in einem Kondolenzschreiben an US-Präsident Donald Trump. Deutschland habe Bush besonders viel zu verdanken, hob Merkel hervor und nannte Bush einen «wahren Freund» des deutschen Volkes.»

