Buenos Aires (AFP) Nach ihrem Gespräch mit Russlands Staatschef Wladimir Putin trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires auch US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Die Gespräche mit Trump und Xi hätten eigentlich schon am Freitag stattfinden sollen, mussten wegen Merkels verspäteter Anreise aber auf Samstag verschoben werden.

