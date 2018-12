Buenos Aires (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires mit Russlands Staatschef Wladimir Putin zusammengekommen. Beherrschendes Thema des Arbeitsfrühstücks am Samstag dürfte die jüngste Eskalation des Ukraine-Konflikts sein. Im Anschluss an das Treffen nehmen beide an den Beratungen des G20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt teil.

