Seoul (AFP) Ein nordkoreanischer Soldat ist am Samstag nach Südkorea übergelaufen. Der Soldat sei von südkoreanischen Truppen mithilfe von Überwachungsgerät entdeckt worden, "als er die militärische Demarkationslinie überquerte", erklärte Südkoreas Generalstab. Der Soldat "befindet sich sicher in unserer Obhut", hieß es in einer Mitteilung. Er soll nun befragt werden, wie genau er in den Süden gelangte.

