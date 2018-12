Brüssel (AFP) Deutschland und Frankreich unternehmen einem Bericht zufolge einen neuen Vorstoß zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Kollege Bruno Le Maire wollten ein gemeinsames Positionspapier am Rande des Euro-Finanzministertreffens am Montag in Brüssel präsentieren, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Montagsausgabe). In dem Entwurf des Papiers heißt es demnach, die erzielten Einnahmen könnten "ein Beitrag zu einem Euro-Zonen-Budget" sein.

