Kassel (AFP) Ein Betrunkener hat Weihnachtsmarktbesucher im hessischen Witzenhausen mit einem Hackebeil bedroht. Der 38-Jährige fuchtelte am Samstagabend mit dem Beil in der Hand herum und rief mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß), wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Sonntag mitteilten. Verletzt wurde niemand.

