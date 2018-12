Heidelberg (AFP) Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) hat vor Belastungen vor allem kleiner und mittelständischer Betriebe durch Diesel-Fahrverbote in den Innenstädten gewarnt. "Diesel-Fahrverbote verunsichern die Kunden", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der in Heidelberg erscheinenden "Rhein-Neckar-Zeitung" (Montagsausgabe) vor dem Dieselgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wenn sie nicht mehr sicher sein können, ob sie unkompliziert mit ihrem Auto in die Innenstadt zum Einkaufen kommen, dann kaufen sie eben im Internet oder auf der grünen Wiese ein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.