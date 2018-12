Ottawa (AFP) Nach der mysteriösen Erkrankung eines weiteren Diplomaten überprüft Kanada seine diplomatische Vertretung in Kuba. In der kommenden Woche werde eine hochrangige Delegation nach Kuba reisen, um den Botschaftsbetrieb zu prüfen und das Risiko für die Mitarbeiter weiter zu senken, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Ottawa am Samstag. Kanada hält sich demnach "sämtliche Optionen" offen. Einzelheiten nannte der Sprecher allerdings nicht.

