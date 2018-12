Berlin (AFP) Ein Mann hat in Berlin auf offener Straße einen 47-Jährigen getötet und sich anschließend selbst erschossen. Der 60-Jährige schoss am Samstagabend in Charlottenburg auf sein Opfer, das noch am Tatort starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend habe er die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Der Schütze starb später in einer Klinik.

