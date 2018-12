Washington (AFP) US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat dem Kreml eine versuchte Einmischung in die US-Kongresswahlen im November vorgeworfen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe "wieder versucht, in unseren Wahlen im letzten Monat herumzupfuschen", sagte Mattis am Samstag bei einer Sicherheitskonferenz in Kalifornien. Russland unternehme "kontinuierliche Anstrengungen" in diese Richtung. Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau hätten sich durch die anhaltenden Versuche der Wahlbeeinflussung "ohne Zweifel" verschlechtert.

