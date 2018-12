Sevilla (AFP) Die spanische Rechtsaußen-Partei Vox ist bei der Regionalwahl in Andalusien erstmals ins Parlament eingezogen. Die fremdenfeindliche Partei holte bei dem Urnengang am Sonntag laut ersten Ergebnissen zwölf der 109 Sitze. Andalusien ist seit Jahrzehnten eine Hochburg der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens (PSOE), die Wahl galt als Stimmungstest für die sozialistische Regierung in Madrid.

