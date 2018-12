Guadalajara (AFP) Kurz vor einem Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence und Präsidententochter Ivanka Trump in Mexiko ist ein Sprengstoffanschlag auf das US-Konsulat in Mexikos zweitgrößter Stadt Guadalajara verübt worden. Wie die mexikanischen Behörden am Samstag mitteilten, wurde dabei eine Wand des Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Die mexikanischen Bundesbehörden übernahmen die Ermittlungen, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Jalisco im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

