Hamm (AFP) Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Hamm sind am späten Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer sei in der Zelle eines 38-jährigen Häftlings ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zwei Beamte hätten das Feuer gelöscht. Ein Beamter und der Häftling erlitten demnach aufgrund der Raucheinwirkung leichte Verletzungen.

