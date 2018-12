Ratingen (AFP) Nach einer Fahrt mit einem Schulbus sind im nordrhein-westfälischen Ratingen 24 Kinder wegen mutmaßlicher Kohlenmonoxidvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, klagten sie über Symptome wie Übelkeit und Kopfschmerzen. Zehn wurden sicherheitshalber in Druckkammern im Universitätsklinikum Düsseldorf behandelt, um das giftige Gas auf diese Weise aus dem Blut zu lösen.

