London (AFP) Angesichts mutmaßlicher Attacken aus Russland hat der Chef des britischen Auslands-Geheimdienstes MI6, Alex Younger, die Führung in Moskau vor harten Gegenmaßnahmen gewarnt. Russland solle die Möglichkeiten und die Entschlossenheit Großbritanniens nicht unterschätzen, hob Younger in einer Rede an der schottischen Universität St. Andrews hervor, deren Text am Montag vorab vom britischen Außenministerium veröffentlicht wurde. Younger sprach damit seit Beginn seiner Amtszeit 2014 erst zum zweiten Mal öffentlich.

