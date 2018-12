Wiesbaden (AFP) Gerade noch rechtzeitig haben sich 48 Fahrgäste und der Busfahrer am Sonntagabend unverletzt aus einem brennenden Bus retten können. Nachdem alle Insassen bei dem Zwischenfall an der Autobahn 3 bei Bad Camberg in Hessen im Freien gewesen seien, habe das im Fahrzeugheck beim Motor ausgebrochene Feuer den Fahrgastraum erreicht und das Fahrzeug völlig zerstört, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Montag in Wiesbaden mit.

