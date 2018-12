Brüssel (AFP) Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit wird voraussichtlich frühestens in 2021 abgeschafft. In manchen EU-Ländern müssten bei der Abschaffung "bestimmte Gesetzgebungsprozessen eingehalten werden" und es brauche daher mehr Zeit, sagte der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer am Montag in Brüssel. "Hätten wir darauf bestanden, das sofort zu machen, wäre der Vorschlag gescheitert", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.