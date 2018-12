Berlin (AFP) Nach der Kritik der Länder an der Grundgesetzänderung für den Digitalpakt in der Bildung hat die FDP Bundeskanzlerin Angela Merkel (FDP) aufgerufen, sich in den Streit einzuschalten. Es "räche sich, dass Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sich bisher komplett aus den Verhandlungen herausgehalten hat", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) vom Montag.

