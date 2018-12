Berlin (AFP) Die Vorschläge des CDU-Vorsitz-Kandidaten Friedrich Merz für steuerliche Anreize bei Aktienkäufe zur Alterssicherung gehen nach Auffassung der FDP in die richtige Richtung. "Die Richtung der Debatte stimmt, aber es gibt bessere Instrumente", sagte der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin. Angesichts der Demographie sei die kapitalgedeckte Altersvorsorge unverzichtbar. "Sie muss einfacher, verbraucherfreundlicher und auch aktienorientierter werden."

