Frankfurt/Main (AFP) Am Dienstag soll dem bayerischen Flüchtlingsrat zufolge ein weiterer Abschiebeflug nach Afghanistan starten. Es gebe Hinweise darauf, dass die Maschine voraussichtlich vom Flughafen in Frankfurt am Main in Richtung Kabul abheben werde, erklärte der Flüchtlingsrat am Montag. Der hessische Flüchtlingsrat rief für Dienstagabend unter dem Motto "Stoppt die Abschiebung nach Afghanistan" zu einer Demonstration am Terminal 1 auf.

