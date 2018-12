Leipzig (AFP) Die DDR-Staatssicherheit hat seit Anfang der 70er Jahre systematisch Westpakete geplündert. Was aus den Paketen irgendwie gebraucht wurde, wurde entweder zur Devisenbeschaffung verwendet - "oder es fand sich in der Waldsiedlung bei den Politbonzen in Wandlitz wieder", berichtete der letzte DDR-Postminister Hans-Jürgen Niehof dem MDR-Magazin "Umschau" laut einem Bericht vom Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.