Saarbrücken (AFP) Der ehemalige saarländische Landtagspräsident Klaus Meiser (CDU) hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge sein Landtagsmandat niedergelegt. Nach Angaben des Saarländischen Rundfunks und der "Saarbrücker Zeitung" schickte Meisers Anwalt am Montag ein entsprechendes Rücktrittsschreiben an das Landtagspräsidium. Meiser war bereits im Februar wegen Untreueverdachts als Landtagspräsident zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen in zwei Tatkomplexen unter anderem Untreue in besonders schwerem Fall vor.

