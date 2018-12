Bonn (AFP) Nach dem Gewaltverbrechen an einer vermisst gemeldeten 17-Jährigen in einer kommunalen Unterkunft im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin sitzt der tatverdächige 19-jährige Deutschkenianer wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Dem mutmaßlichen Täter zufolge ging dem Gewaltverbrechen in der Unterbringungseinrichtung ein Streit voraus, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Die Leiche der Jugendlichen war am Sonntagabend im Zimmer des 19-Jährigen gefunden worden.

