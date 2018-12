Islamabad (AFP) Im Bemühen um eine Verhandlungslösung im Konflikt mit den afghanischen Taliban suchen die USA die Unterstützung Pakistans. Wie das Außenministerium in Islamabad am Montag mitteilte, richtete sich US-Präsident Donald Trump mit der Bitte um Unterstützung an Pakistans Premierminister Imran Khan. In dem Brief habe Trump geschrieben, die Lösung des Konflikts sei "seine oberste Priorität in der Region". Trump habe um Pakistans "Unterstützung und Einfluss" gebeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.