München (AFP) Künstlich befruchtete Eizellen dürfen nicht routinemäßig mit dem Ziel untersucht werden, die spätere Überlebensfähigkeit im Mutterleib abzuschätzen. Eine Ausnahme ist auch hier nur zulässig, wenn eine Tot- oder Fehlgeburt droht, wie der bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München in einem am Montag bekanntgegebenen Urteil entschied. Dabei müsse hier die bayerische Ethikkommission den Untersuchungen zustimmen. (Az: 20 B 18.290)

