Berlin (AFP) Zum Auftakt der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz hat der Klimaforscher Mojib Latif der Bundesregierung vorgeworfen, an die internationale Gemeinschaft die falschen Signale zu senden. "Deutschland steht in gewisser Weise mit leeren Händen da", sagte Latif am Montag dem SWR. Generell gehe es derzeit beim Klimaschutz "in die falsche Richtung".

