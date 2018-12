München (AFP) Die Kandidatin um den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, will eine harte Linie in der Migrationspolitik vertreten und das Thema zur Chefsache zu machen. "Wir brauchen ein intelligentes Grenzregime: Transitzentren, Schleierfahndung, bilaterale Abkommen zur schnellen Rückführung", sagte Kramp-Karrenbauer dem "Münchner Merkur" vom Montag. Sie stehe "für den Beweis in der Politik, das umzusetzen".

