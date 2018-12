Stuttgart (AFP) Wegen eines Hubschrauberflugs zu einer Naturschutzwanderung durch ein Moorgebiet steht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Kritik. Die Renaturierung der Moore, für die an dem Tag geworben werden sollte, solle neben dem Naturschutz schließlich auch dem Klimaschutz dienen, erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber am Montag in Stuttgart. "Ich musste mich schon sehr wundern, dass ausgerechnet ein grüner Ministerpräsident auf die Idee kommt, mit dem Hubschrauber zu einem Spaziergang im Moor zu fliegen."

