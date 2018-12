Brüssel (AFP) Österreich hat den deutsch-französischen Vorschlag für eine europäische Finanztransaktionssteuer abgelehnt. Der gemeinsame Plan aus Berlin und Paris habe "nicht mehr den Anspruch einer Finanztransaktionssteuer", wie sie seit Jahren in der EU diskutiert werde, sagte der österreichische Finanzminister Hartwig Löger am Montag in Brüssel. Andere Länder hätten bei einem Treffen vor der Tagung der Euro-Finanzminister aber ihre Bereitschaft erklärt, den Plan weiter zu diskutieren.

