Bamberg (AFP) Mit abgefischten Bankdaten sollen Internetbetrüger insgesamt rund 260.000 Euro abgebucht haben. Die Polizei nahm die vier Männer Ende vergangener Woche in Chemnitz fest, wie die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelte Zentralstelle Cybercrime Bayern am Montag mitteilte. Zu den abgebuchten Beträgen kommen versuchte Abbuchungen in Höhe von weiteren 70.000 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.