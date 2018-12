Wien (AFP) Schreckmoment für einen Autofahrer in Österreich: Als der aus Polen stammende Fahrer nach einer Pinkelpause zu seinem Auto zurückkehrte, war dieses spurlos verschwunden. Der Mann vermutete einen Diebstahl und alarmierte die Polizei, wie diese am Montag bekannt gab. Die Beamten wurden schnell fündig: Sie stellten fest, dass das Fahrzeug einen Abhang hinuntergerutscht und in einem Wald gelandet war. Die Handbremse war defekt.

