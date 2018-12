Berlin (AFP) Gut sechs Wochen nach dem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Mitte hat die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, nahmen Ermittler bereits am Freitag einen 38-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien belastende Beweismittel gefunden worden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes und schweren Raubs erlassen.

