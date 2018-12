Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich für die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer nach französischem Vorbild ausgesprochen. Die in Frankreich seit 2012 geltende Besteuerung von Finanzgeschäften sei "eine gute Praxis" und könne in einer erweiterten Form für die EU genutzt werden, sagte Scholz am Montag vor dem Treffen der Finanzminister der Eurozone. Deutschland und Frankreich hätten sich nun auf einen Weg verständigt und versuchten, in der EU davon "möglichst viele zu überzeugen".

