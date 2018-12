New York (AFP) Gedruckte Zeitungen sind einer Studie zufolge nur für sieben Prozent der US-Bürger die bevorzugte Informationsquelle. Vor zwei Jahren waren es noch elf Prozent, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des Pew-Forschungszentrums. Zeitungen liegen demnach in der Liste der Hauptinformationsquellen auf dem letzten Platz nach den sozialen Medien (zehn Prozent), dem Radio (14 Prozent), den Informationsportalen (24 Prozent) und dem Fernsehen (44 Prozent).

