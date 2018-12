Sanaa (AFP) Der um eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche für den Jemen bemühte UN-Sondergesandte Martin Griffiths wird am Montag in Sanaa erwartet. Griffiths werde am Nachmittag in die von den Huthi-Rebellen kontrollierte jemenitische Hauptstadt reisen, sagte ein UN-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur AFP. Griffiths will demnach Gespräche mit den Rebellen führen.

