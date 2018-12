Bonn (AFP) Ein von ihren Eltern als vermisst gemeldetes 17-jähriges Mädchen aus Rheinland-Pfalz ist ermordet in Sankt Augustin bei Bonn aufgefunden worden. Als Tatverdächtiger sei ein 19 Jahre alter Mann festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Bonn am Montag. Der Fundort der Leiche sei in einer städtischen Unterkunft gewesen, sagte der Polizeisprecher. Dort seien Flüchtlinge und Deutsche untergebracht - der Tatverdächtige sei Deutscher.

