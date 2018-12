Frankfurt/Main (AFP) Tausende Glasaale hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Die Tiere seien aus der freien Natur entnommen worden, teilte der Zoll am Montag mit. Wie genau die Aale gefunden wurden und ob sie ins In- oder Ausland geschmuggelt werden sollten, blieb zunächst unklar.

