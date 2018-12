Celle (AFP) Wegen Werbens für die Dschihadistenmiliz IS hat das Oberlandesgericht im niedersächsischen Celle zwei 22-jährige Brüder zu je zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es nach Gerichtsangaben vom Montag als erwiesen an, dass die Zwillinge selbst erstellte Videos und Fotocollagen in sozialen Netzwerken verbreitet hatten, um Mitglieder für den Islamischen Staat (IS) zu werben und zu Anschlägen zu ermuntern.

