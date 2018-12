Berlin (dpa) - Die Bundesländer und das Bundesbildungsministerium ringen weiter um ihre geplante Vereinbarung über die Digitalisierung der Schulen in Deutschland.

Das Thema werde am Donnerstag voraussichtlich bei der Kultusministerkonferenz in Berlin beraten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Länderkreisen. Ob die Kultusminister der Länder und des Bundes einen vorliegenden Entwurf der Vereinbarung unterzeichnen, war aber offen. Wie es weiter hieß, dringen einige Länder und der Bund darauf, den Entwurf so zu lassen, wie er ist. Andere Länder wollen ihn verändern.

Die Bund-Länder-Vereinbarung soll Schritte festlegen, wie die Schuldigitalisierung ausgestaltet wird. Ein am 22. November bekannt gewordener Entwurf sieht etwa vor, dass die Schulen für Tablets unter anderem jeweils bis zu 25.000 Euro für Laptops, Notebooks und Tablets bekommen können.

Eine am 29. November im Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung ging aber über die Erwartungen vieler hinaus. Diese soll nicht nur - wie seit Längerem geplant - den Weg dafür frei machen, dass der Bund binnen fünf Jahren fünf Milliarden Euro für digitale Technik für Schulen zahlen darf, obwohl er für Schulen nicht zuständig ist. FDP und Grüne hatten in Verhandlungen mit der Koalition erreicht, dass der Bund den Ländern auch etwa für die Weiterbildung von Lehrern Geld zahlen darf. Darüber ist aber im Entwurf für die Bund-Länder-Vereinbarung nichts vorgesehen. Deshalb wollen manche diese Vereinbarung neu verhandeln.

Im Bundestag waren FDP und Grüne beteiligt, weil die Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit brauchte. Dies trifft auch auf den Bundesrat zu. Wegen Widerstands in den Ländern ist hier wahrscheinlich, dass in einer Sitzung am 14. Dezember der Vermittlungsausschuss angerufen wird.