Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Hoffnung auf eine Lösung im US-Handelskonflikt mit China folgte nun eine gewisse Skepsis.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,63 Prozent tiefer bei 11.392,85 Punkten. Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen sank um 0,60 Prozent auf 23.625,90 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,5 Prozent ein.

Mit Spannung dürften Anleger am Dienstag auf das Treffen deutscher Autobosse mit hochrangigen US-Regierungsvertretern in Washington schauen. Am Vortag hatten die Kurse der Autohersteller nach dem «Waffenstillstand» im Handelsstreit zwischen den USA und China kräftig zugelegt. Aber auch wegen der US-Absatzzahlen deutscher Autobauer sowie einer negativen Analystenstudie standen Aktien aus dem Fahrzeugsektor im Fokus. So verbuchten die Aktien von Conti und Hella Abgaben zwischen 3,5 und 3,8 Prozent. Die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen büßten zwischen 2,0 und 2,2 Prozent ein.

Der weiter steigende Ölpreis hat am Dienstag erneut Gewinnmitnahmen bei den Aktien der Lufthansa ausgelöst. Die Papiere der Fluggesellschaft waren mit einem Minus von 3,9 Prozent das Schlusslicht im Dax.

Dank der Fusion von Linde und Praxair wird die Aktie des deutschen Gaseherstellers nun auch in den Stoxx-Europe-50-Index aufgenommen. Die Änderung wird zum Handelsstart am 24. Dezember wirksam. Linde-Aktien gewannen an der Dax-Spitze 2,5 Prozent.

Die britische Investmentbank HSBC stufte die Papiere von Carl Zeiss Meditec nach dem jüngsten Kursrutsch hoch. Die Carl-Zeiss-Titel reagierten mit einem Kurssprung von mehr als 9 Prozent und waren damit SDax-Spitzenreiter.