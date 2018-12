Sanaa (AFP) Eine Delegation der jemenitischen Huthi-Rebellen ist am Dienstag zu den geplanten Friedensverhandlungen für das Bürgerkriegsland nach Schweden aufgebrochen. Die Delegation sei in Jemens Hauptstadt Sanaa abgeflogen, sagte ein Vertreter am dortigen Flughafen. Sie reiste demnach in Begleitung des UN-Sondergesandten für den Jemen, Martin Griffiths.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.